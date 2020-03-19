«Денег на футболку нет?»: Асмус в джинсах Gucci с высокой талией снялась топлес

Кристина Асмус многим полюбилась за роль в сериале «Универ». Однако настоящую известность ей принесла провокационная роль в фильме Клима Шипенко «Текст». Только ленивый не обсуждал ее откровенную постельную сцену, а хейтеры до сих пор припоминают актрисе этот эпизод и пытаются испортить девушке настроение. Но супруга Гарика Харламова старается ко всему относится с юмором. Она не раз поясняла, что не имеет ничего общего со своей героиней из фильма.

Асмус теперь старается предугадать, за что ее могут упрекнуть. Ко всему прочему, она дразнит поклонников пикантными снимками. Полностью девушка не оголяется, а вот постельные фото публикует охотно. На этот раз она снялась топлес. На новом снимке Кристина позирует в розовой бейсболке и джинсах с высокой талией от Gucci. Она продемонстрировала свою обнаженную спину. Волосы артистка завила в легкие локоны, а естественную красоту подчеркнул нюдовым макияжем.

Уже по традиции Асмус написала хэштеги с предполагаемыми фразами от хейтеров: «Че за панталоны?», «Накормите ее гречкой», «С кем дочь? Алло», «До Гузеевой далеко». Звезда призналась, что большую часть хэштегов удалила, так как у «Инстаграма» ограничение на 30 хэштегов. Поклонники оценили юмор актрисы. Многие восхитились ее красотой, но нашлись и те, кто упрекнул жену Харламова за откровенный кадр.