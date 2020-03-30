«Мечтаю очень коротко»: Кристина Асмус отстригла длинные локоны на камеру

Кристина Асмус стала знаменита благодаря сериалу «Интерны». Теперь она также является женой резидента Comedy Club Гарика Харламова. Пара воспитывает шестилетнюю дочь Анастасию. В прошлом году актриса снялась в картине Клима Шипенко «Текст». Там девушка отметилась в откровенной пастельной сцене, из-за чего на нее обрушилась волна критики. Многие посчитали, что у артистки проблемы в отношениях с мужем и даже заподозрили ее в измене.

Асмус лишь смеялась над сплетнями. Она продолжает провоцировать хейтеров, публикуя пикантные снимки. На днях актриса снялась топлес в одних джинсах. А теперь решилась на весеннее преображение. Девушка сама обстригла длинные локоны и сняла это на камеру. Кристина позировала в черном комбинезоне-бюстье и с алой помадой на губах. Она нещадно отрезала волосы по плечи.

«Ну что? Кто там писал, что видео гон и я ни за какие деньги волосы не отстригу?! Получите, распишитесь. Пока салоны красоты на карантине, я подстриглась в объективе гениального фотографа», — написала актриса.

Поклонники удивились резкому бьюти-преображению. Многим понравилась новая стрижка звезды, а другие посчитали, что Асмус зря лишилась волос. «С короткой стрижкой под мальчика будешь дерзко выглядеть», — отметила одна из подписчиц. «Мечтаю очень коротко!!!», — призналась актриса в ответ. «Смело», «Зачееем? С длинными женственнее», «Блин… Жалко очень», «Цвет волос классный», «Как мне их жалко… До этого поста, я надеялась, что вы отрезали не свои», — прокомментировали пост подписчики.