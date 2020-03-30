«Иногда натыкаюсь на коробочки»: Асмус рассказала о самом дорогом подарке от Харламова

Кристина Асмус откровенно рассказала о самом дорогом подарке от Гарика Харламова. Актриса поведала, что супруг достаточно часто балует ее подношениями, однако далеко не все они ей на самом деле нравятся. На 8 Марта резидент Comedy Club и вовсе подарил Асмус кулон, который та ни разу не надела, потому что не любит короткие цепочки и сердечки.

«Сказала, что если ты хочешь не просто сделать мне приятно, а чтоб я это еще и носила, давай лучше мы будем вместе выбирать», — вспомнила Кристина в интервью для People Talk.

Спустя год юморист вновь удивил свою супругу: он снова преподнес девушке короткий кулон с сердечком, чудесным образом похожим на предыдущий, но уже из новой коллекции. Актриса подметила: сделал это Гарик не назло и не ради смеха. Он просто забыл о просьбе любимой.

«Сейчас иногда натыкаюсь на эти две красивые, почти новые коробочки. Думаю, скоро отдам их дочке», — акцентировала внимание на дальнейших планах она.

Напомним, Харламов и Асмус поженились в 2013 году. Ни актриса, ни юморист не скрывают глубоких чувств друг к другу и достаточно откровенно рассказывают о семейном быте. Так, например, Кристина подмечала, что ее муж не очень любит, когда она наряжается на выход. По его личному убеждению, актриса выглядит лучше в домашней обстановке и без обилия лака на голове.