Белый лебедь: Гагарина в платье-футляре с открытым плечом и на шпильках побывала в Останкино

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, шоумен Иван Ургант пригласил Полину Гагарину принять участие в съемках его программы «Вечерний Ургант». Еще 27 марта наставница вокального проекта «Голос. Дети» на Первом канале отметила свой день рождения. Выпускнице «Фабрики звезд» исполнилось 33 года. В Останкино именинница появилась в белоснежном платье-футляре с открытым плечом. Образ певицы дополнили лаконичные туфли-лодочки. Таким образом, артистка отдала предпочтение стилю total white look, о моде на который говорила стилист-имиджмейкер Лариса Тимиряева.

С днем рождения поп-исполнительницу поздравил не только Иван Ургант, но и коллеги Полины по творческой сцене, друзья и представители отечественного шоу-бизнеса, среди которых: Ани Лорак, Светлана Лобода, Максим Галкин, Николай Басков, Анита Цой, Елена Кулецкая и многие другие.

«С днем рождения, Полина! Будь счастлива!» — обратился к имениннице муж Пугачевой. «С днем рождения, дорогая!! Всех благ и здоровья», — вторит телеведущему Николай Басков.

Напомним, что вместе с супругом звездным фотографом Дмитрием Исхаковым Полина Гагарина воспитывает двухлетнюю дочку Мию. От предыдущего брака с актером Петром Кисловым у певицы есть двенадцатилетний сын Андрей. Ранее поп-исполнительница объяснила, почему ее наследник не появился бы среди конкурсантов вокального шоу. Как выяснилось, сын певицы переживает мутацию голоса, поэтому ни о каких выступлениях пока не может быть и речи.