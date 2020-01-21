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«Мамуля роскошная»: Басков сделал комплимент 81-летней теще Проскуряковой

Светлана Митрофановна не смогла пропустить вечеринку по случаю 60-летия Игоря Николаева.

«Мамуля роскошная»: Басков сделал комплимент 81-летней теще Проскуряковой
Юлия Проскурякова с мужем и Николаем Басковым (Фото: Globallookpress.com)

На личной страничке в Instagram Игорь Николаев поделился свежим фотоотчетом со своего праздника. Еще 17 января муж Юлии Проскуряковой отпраздновал день рождения. В честь этого события в одном из столичных ресторанов 60-летний композитор устроил праздничную вечеринку, на которой, к слову, отметилась мама юбиляра — 81-летняя Светлана Митрофановна. Ни для кого не секрет, композитор очень привязан к родительнице. Примечательно, что нынешняя избранница музыканта 37-летняя Юлия Проскурякова с легкостью нашла общий язык с мамой своей второй половинки. Женщины неплохо ладят между собой. Светлана Митрофановна приняла невестку в семью и с нежностью относится к 4-летней внучке.

В свои 81 год мама Игоря Николаева заслужила комплимент «Золотого голоса России» Николая Баскова, который восхитился внешностью тещи Проскуряковой. Сам юбиляр преподнес маме букет алых роз, поблагодарив ее за подаренную жизнь.

Николаев поделился снимками с торжества, опубликовав в Instagram-карусели кадры, на которых он позировал с друзьями. На предпоследнем фото юбиляр отметился с мамой.

«Мамуля роскошная», — отметил Басков.

У Игоря Николаева есть взрослая 41-летняя дочь Юлия, которая уже давно обосновалась в Штатах. Вместе с Проскуряковой композитор воспитывает четырехлетнюю Веронику. Малышка изучает английский язык и близко дружит с шестилетними двойняшками Примадонны — Гарри и Лизой.

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Тэги:

Алла Пугачевадети звездЗвездные детиИгорь НиколаевМаксим ГалкинНиколай БасковЮлия Проскурякова
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«Мамуля роскошная»: Басков сделал комплимент 81-летней теще Проскуряковой
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