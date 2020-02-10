Гагарина назвала свой золотистый дизайнерский костюм «сногсшибательным»

Полина Гагарина не смогла пропустить одно из самых ожидаемых событий этой зимы. Выпускница «Фабрики звезд» вслед за другими именитыми артистами отечественной эстрады появилась на Big Love Show. Возлюбленная модного фотографа Дмитрия Исхакова позировала на красной ковровой дорожке в гордом одиночестве. Перед объективами фотокамер певица предстала в золотистом костюме от российского дизайнера Алины Герман. При выборе концертного наряда артистка отдала предпочтение облегающему фасону и брюкам клеш.

«Big Love Show прошел на самой высокой ноте!! Мой сногсшибательный комбез», — отметила Полина, которая явно осталась довольна подобранным для нее костюмом с аппликацией.

Ранее певица подтвердила информацию о том, что она стала новой наставницей девятого сезона вокального проекта «Голос. Дети» на Первом канале. Компанию Полине Гагариной составят: Василий Вакуленко, больше известный как Баста и певец Валерий Меладзе.

К слову, среди приглашенных гостей на Big Love Show была замечена и 45-летняя Яна Рудковская в компании Саши Плющенко. Музыкальный продюсер вместе с семилетним сыном устроила импровизированные танцы в VIP-ложе под живое исполнение Димы Билана.

Кроме того, на масштабном шоу выступила 55-летняя Наталья Ветлицкая. Певица появилась на публике в серебристом мини-платье, украшенном пайетками. Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, этот наряд стоил порядка 339 тысяч рублей. Возлюбленная олимпийского чемпиона Евгения Плющенко похвалила певицу, уточнив, что Ветлицкая еще сможет заявить о себе, отправившись в гастрольный тур по стране.