На стиле: Стеша Маликова в черном бомбере отметилась на прогулке с маленьким братом

Дмитрий Маликов воспитал дочь Стефанию, которая успешно окончила школу и теперь учится в МГИМО. Недавно девушке исполнилось 20 лет. Она интересуется модой и много путешествует, при этом успевая заниматься образованием.

Однако теперь наследница артиста вместе с семьей находится на карантине. Правда, время от времени они выходят из дома и гуляют на природе. У певца подрастает двухлетний сын Марк, поэтому они стараются бывать на свежем воздухе.

Субботний день в столице выдался солнечным и теплым, поэтому многие отправились гулять, хотя именно с 28 марта была объявлена нерабочая неделя, которую рекомендовано было провести дома из-за пандемии коронавируса.

Маликов тоже отправился на улицу, но предпочел пройтись с семьей по парку возле озера. Стефания облачилась в джинсы свободного кроя и черный объемный бомбер. Образ дополнили солнцезащитные очки со стеклом в виде сердец.

Мама девушки выглядела не менее стильно в клетчатой куртке. На руках дочь артиста держала подросшего брата, облаченного в пуховик и шапку. Многие поклонники восхитились трогательными семейными фото. «Мамочка Лена шикарная! Здорово, что вы вместе», «Молодцы, вы живёте за городом, поэтому гулять можно и полезно», «Прекрасное семейство!», «Марк так вырос», » Стеша стильная, как всегда», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что бомберы стали особо популярны этой осенью. В стильном карамельном бомбере недавно отметилась невестка Кристина Орбакайте Алена Краснова. А также во время Недели высокой моды в объемной куртке гуляла Ирина Шейк.