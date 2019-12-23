Звездный стиль

Зимний образ: Шейк в черном бомбере и белых джинсах заметили в аэропорту

Модель спешила вернуться домой, где ее ждет дочка.

Зимний образ: Шейк в черном бомбере и белых джинсах заметили в аэропорту
Ирина Шейк. фото: globallookpress.com/

Ирина Шейк несколько дней назад отправилась на мероприятие в Саудовскую Аравию. Ей пришлось расстаться на несколько дней с дочкой Леей. Двухлетняя девочка все это время не скучала, так как за ней приглядывал Брэдли Купер. Папа даже прогулялся с крохой в снегопад, который обрушился на Нью-Йорк. Тем временем модель веселилась на музыкальном фестивале MDL Beast со своей подругой Стеллой Максвелл.

Сначала девушки повеселились на мероприятии, а потом переместились в отель, где обменялись подарками и устроили небольшую фотосессию. На этот раз брюнетка решила сделать ставку на белоснежный total look и определенно не прогадала. Она надела куртку из денима и джинсы в тон, дополнив образ черной базовой футболкой и грубыми ботинками. Аксессуары в виде солнцезащитных очков, часов и браслета завершили образ.

А вот позже, Шейк была замечена в аэропорту. Она спешила на рейс, чтобы успеть прилететь домой, так как там ее ждет дочка. Модель снова предстала в белых джинсах, но на этот раз надела поверх черный бомбер с капюшоном. Дутый пуховик позволил девушке не замерзнуть и сделать образ зимним. С сумкой на перевес и телефоном в руках Ирина стремительно шла к залу вылета. Стильный образ звезды подиумов пришелся по вкусу многим ее поклонникам.

Похоже, что до нее дошли слухи о том, что в Нью-Йорке похолодало. Когда она летала в Саудовскую Аравию, то предпочла надеть плащ. В нем брюнетка многим напомнила Тринити из «Матрицы». Но на обратном пути ей пришлось утеплиться. Напомним, что Купер и Шейк после расставания продолжают вместе воспитывать дочку. Они договорились о совместной опеке и не стали устраивать скандал из-за того, что больше не живут вместе.

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Зимний образ: Шейк в черном бомбере и белых джинсах заметили в аэропорту
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