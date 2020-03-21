«Болеть не хочется»: Дмитрий Маликов защищается от коронавируса

Звезды российского шоу-бизнеса всерьез обеспокоены угрозой коронавируса и стараются защитить как себя, так и своих близких, а также любимых подписчиков.

Певец и композитор Дмитрий Маликов выложил в свой личный аккаунт в Instagram новую фотографию, на которой четко видно, что артист знает, как обезопасить себя от угрозы заражения опасной болезнью.

На фото певец делает селфи в темных очках, закрывающих половину лица, а также на нем защитная маска, причем не простая ватно-марлевая, а специальная, от которой куда больше пользы.

«Никогда не думал что буду так в город выходить. Но уж больно болеть не хочется», — подписал свой новый образ исполнитель.

Напомним, по официальным данным на 21 марта, число зафиксированных в России случаев заражения коронавирусом достигло 306.