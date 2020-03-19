Стильный образ: невестка Орбакайте прогулялась в терракотовом бомбере и кожаных брюках

Сын Кристины Орбакайте, Никита Пресняков, счастлив в браке с Аленой Красновой. Три года назад влюбленные сыграли свадьбу. На торжестве гуляли все родственники, включая сам Примадонну. Внук Аллы Пугачевой занимается музыкой, а его избранница является моделью, поэтому интересуется тенденциями в моде и фотографиями. После празднования дня рождения девушка отправилась на бывшую дачу Пугачевой, где коротает время с друзьями и мужем на карантине.

Алена часто показывает стильные образы. Так зимой она перебрала гардероб и заменила бесформенные пуховики элегантными пальто. А теперь она отправилась на прогулку в обновках. На новых фото Краснова предстала в терракотовом бомбере и кожаных брюках с высокой талией. Она сочетала их с белой лаконичной футболкой и сумкой-клатчем. Девушка не стала скрывать, что у нее разбежались глаза, когда она увидела новую коллекцию сумок и одежды.

«Классический белый цвет очень выигрышно будет смотреться во все времена, и весной, и летом», — отметила невестка Орбакайте.

Поклонники оценили весенний look Алены, так как она успела в нем устроить фотосессию. Многие заверили, что образ ей идет. «Очень красивая! Цвет прям твой!», «Ух ты, ниче такая!», «Повезло Никите, вы королева», — прокомментировали пост подписчики. Отметим, что пока супруги не торопятся заводить детей. Они много путешествуют, а порой даже отдыхают раздельно, так как считают, что это только подогревает отношения.