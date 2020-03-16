«Это все шуточки»: Стеша Маликова с братом и отцом сделала зарядку в лесу

На личной страничке в Instagram дочка композитора поделилась свежим видеороликом, автором которого выступила ее мама Елена.

Стефания Маликова на личной страничке в Instagram поделилась свежим видеороликом. Вместе с отцом и двухлетним братом наследница именитой фамилии сходила на прогулку в лес. Свой уикенд звездное семейство решило провести с пользой для здоровья.

Так, Стеша в компании папы и маленького Марка сделала зарядку. Примечательно, что все происходящее на камеру смартфона снимала возлюбленная 50-летнего композитора и певца — Елена Изаксон, и по этой причине она осталась за кадром.

Поначалу сын артиста всячески отвлекал Стефанию и Дмитрия. Кроху больше привлекала игра в снежки. В то время как взрослые, синхронно выполняли упражнения: делали наклоны в сторону, приседания. Больше всего Марку понравился бег на месте. Вслед за отцом и сестрой, сын Елены пытался выполнить это упражнение, повторяя за старшими.

«Это все, конечно, шуточки! Но сегодня, как никогда, мы зависим друг от друга. Будьте здоровы и берегите себя и окружающих», — обратилась к поклонникам Стефания.

При этом Маликова с юмором подметила, что ее мама лучший оператор. Напомним, что дочка поп-исполнителя учится на факультете международной журналистики в МГИМО.

В эксклюзивном интервью Teleprogramma.pro, композитор ответил на вопрос о возможном появлении третьего ребенка в семье. Дмитрий напомнил, что нужно не только родить, но и воспитать малыша. Супруг Елены считает, что рядом с детьми должны быть мама и папа, не выглядящие как бабушка и дедушка.