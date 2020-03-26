В стиле «Великого Гэтсби»: Савельева снялась в сверкающем платье, украсив волосы пером

Саша Савельева еще на «Фабрике звезд» многим запомнилась благодаря вокальным данным и яркой внешности. Кудрявая блондинка пользовалась повышенным вниманием у мужчин. Но сердце певицы завоевал актер Кирилл Сафонов. Влюбленные состоят в браке уже почти десять лет. Год назад у них родился сын Леон. Артистка покинула группу «Фабрика», чтобы больше времени уделять наследнику. Но время от времени она участвует в модных фотосессиях.

Так сейчас Саша находится на карантине со своей семьей. На самоизоляции певица старается заниматься важными делами, но у нее не всегда это получается.

«Сегодня я НЕ разобрала шкаф в детской, НЕ сделала уборку дома как хотела, НЕ прочитала главу книги, НЕ начала смотреть новый сериал..», — написала она.

Зато артистка поделилась кадрами из недавней фотосессии, на которых позирует в золотом платье с пайетками. Объемный наряд скрыл ее фигуру, а голову украсил ободок с пером в ретро стиле. Локоны и яркая помада завершили образ дивы. Саша позировала сидя в раритетном автомобиле.

Поклонники пришли в восторг от ее образа, который наполнил эпоху великого Гэтсби. «Красивая и сексуальная….», «Красота спасет мир», «Вам так классно в этом образе! Шик+блеск+красота!», «Саша, вы так прекрасны в этом образе! Просто роскошь», — прокомментировали пост подписчики. К слову, недавно подобный наряд примерила Наталья Рудова, но не для съемки, а для костюмированной вечеринки.