Наталья Рудова в откровенном мини-платье и боа повеселилась на костюмированной вечеринке

Наталья Рудова прославилась благодаря роли в сериале «Татьянин день», а теперь она не только снимается в кино, но и ведет реалити-шоу «Место под солнцем» на Муз-ТВ. Однако съемки на Бали уже позади, поэтому девушка посещает светские мероприятия в Москве. Так, накануне она посетила костюмированную вечеринку. 36-летняя артистка выбрала соблазнительный образ для появления на публике.

Рудова предстала в мини-платье серебристого цвета с глубоким декольте. Наряд девушка дополнила кожаным поясом, а также она надела чокер и украшение на голову с перьями. Черное боа, колготки с принтом в виде чулок и полупрозрачная перчатка завершили look. А неброский макияж и нежные кудри подчеркнули красоту актрисы. Наталья не устояла и устроила фотосессию в ретронаряде.

«Обожаю костюмированные вечеринки», — призналась она.

Многие поклонники отметили, что образ очень идет звезде. «Богиня!», «Как в фильме «Великий Гэтсби», «На Настеньку Самбурскую похожа тут. Прям она, но только блондинка», «Очень шикарный образ», «Хороша в любом образе», «М-да уж, девушка Бонда», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что Рудова год назад заявила, что поправилась. Она пожаловалась на приступы обжорства. С тех пор актриса стала усердно заниматься спортом, а также пробует время от времени сидеть на диетах. Некоторые фанаты отговаривают артистку, так как считают, что она и так прекрасно выглядит.