«Наш любимый малыш!»: Савельева поделилась редким фото с округлившимся животом

Саша Савельева год назад стала мамой. Она пыталась скрывать беременность, но поклонники все-равно догадывались, а в СМИ появлялись снимки, на которых у певицы видны изменения в фигуре. В итоге она родила сына Леона. Первое время артистка полностью посвящала себя материнству, а потом вернулась к работе.

Накануне первенцу Саши исполнился год. По такому случаю она поделилась редким беременным фото. В кадре певица в черной расстегнутой рубашке демонстрирует округлившийся живот, который с нежностью обнимает ее муж Кирилл Сафонов. Он будто прислушивается, надеясь услышать малыша.

«Год назад 22 марта за окном шел снег с дождем, было серо, пасмурно, холодно… да еще и ретроградный меркурий… Но это все было совсем не важно, потому что на свет появился ты! Счастья тебе, наш любимый малыш! С днем рождения, Леон!» — написала артистка.

Коллеги и поклонники поздравили пару. «Саша, Кирилл, Поздравляем вас! Пусть Леон продолжает расти, крепчать, озорничать, умнеть, хорошеть и радовать вас», — отозвалась Елена Кулецкая. «Вперёд — к новым вершинам! Леон, будь счастлив! Сашенька, Кирилл, сил и радости!» — присоединилась Ольга Кабо.

К слову, Савельева и Сафонов пока скрывают своего наследника. Они не показывают лицо ребенка. Иногда певица делится снимками с прогулок, на которых ее можно увидеть с коляской. Напомним, что у избранника артистки также есть взрослая дочь Анастасия от первого брака, которая в 2019 году вышла замуж.