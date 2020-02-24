«Единственная настоящая любовь»: Савельева отметила двойной праздник с Сафоновым

Саша Савельева счастлива в браке с Кириллом Сафоновым уже почти 10 лет. В 2019 году в их семье произошло радостное событие. Певица родила долгожданного первенца. Она не стала скрывать, что едва не умерла во время родов. Теперь артистка познает материнские радости. При этом в домашних заботах она не забывает поддерживать домашний очаг и пламя страсти с супругом. Недавно влюбленные вместе вышли в свет и не постеснялись поцеловаться на камеру.

23 февраля Саша поздравила мужа не только с Днем защитника отечества. Она не забыла про то, что именно в этот день с ним познакомилась. Певица опубликовала редкое фото, на котором запечатлена с Сафоновым. В кадре он прильнул к ее лицу.

«Знала ли я 23 февраля 2009 года, что это моя судьба, единственная настоящая любовь, что в будущем я получу самую мощную поддержку именно от него. Что он будет супер-мужем и прекрасным отцом для нашего сына. Да. Знала. Но не точно. Точно знала 24 февраля. 11 лет», — написала Савельева.

Поклонники присоединились к поздравлениям. Многие отметили, что бывшая солистка «Фабрики» гармонично смотрится с Сафоновым. «Как же быстро летит время», «Единое целое это про вас», «Самые красивые», «Ого, ничего себе!!! Как же летит время!», «Очень вы красивые, Саша, но муж просто с обворожительными глазами!», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что у Кирилла от прошлых отношений есть дочка Анастасия. Она живет в США, но это не мешает ей видеться с отцом. Осенью прошлого года девушка вышла замуж за состоятельного бизнесмена. Свадьба состоялась в Израиле. Савельева приехала туда вместе с маленьким сыном, но это не помешало ей повеселиться. У нее сложились прекрасные отношения с падчерицей.