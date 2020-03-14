Яркий look: Лера Кудрявцева в шифоновой блузке и брюках-дудочках повеселилась на вечеринке

Лера Кудрявцева начала март с отпуска. Она отдохнула в Дубае с мамой. Телеведущая решила позагорать и развеяться перед трудовыми буднями. Несколько дней блондинка нежилась на солнце и гуляла в платьях и легких юбках. Однако накануне звезда вернулась в Москву, чтобы отсняться в новых выпусках передач, которые ведет на канале НТВ. А также ей довелось побывать на грандиозной вечеринке по случаю дня рождения сестры Игоря Крутого — Аллы.

Праздник состоялся в огромном зале со сценой. Для именинницы, которая блистала в пышном платье, выступили такие звезды, как Ирина Аллегрова, Димаш, Олег Газманов, Николай Басков, и другие известные артисты. Многие с приходом весны достали из гардероба легкие платья. Так поступила Татьяна Навка, которая зажигала на танцполе в белом шифоновом платье. А вот Кудрявцева предпочла яркий, но элегантный наряд.

Телеведущая подпевала артистам и позировала на камеру с подругами в шифоновой блузке с рюшами малахитового цвета и синих брюках-дудочках. Лера дополнила образ ярким макияжем. Она выглядела посвежевшей и отдохнувшей. Звезда ТВ веселилась до поздней ночи. Она с удовольствием поздравила именинницу и успела пообщаться с женой Андрея Малахова Натальей Шкулевой, которая оказалась с ней за одним столиком.

К слову, после поездки за границу телеведущая каждый день измеряет температуру, чтобы на ранних стадиях выявить заболевание. А на вечеринке она появилась с необычной брошкой — вирус-стоппер. Эта вещь должна дезинфицировать воздух в радиусе одного квадратного метра. Напомним, что Лера провела около недели вдалеке от мужа Игоря Макарова и годовалой дочки Марии. Она успела соскучиться по близким.