«Деньги достаются ей нелегко»: Кудрявцева поддержала 63-летнюю Казарновскую

63-летняя Любовь Казарновская согласилась на откровенную беседе с Лерой Кудрявцевой в студии программы «Секрет на миллион». В новом выпуске ток-шоу оперная певица поделится самым сокровенным, заговорив о конфликтных взаимоотношениях с родственниками. И причиной всему деньги. Они, как утверждает супруга хоккеиста Игоря Макарова в своей колонке для сайта Teleprogramma.pro, могут перессорить даже самых близких людей.

Об этом не понаслышке знает и Любовь Юрьевна. Так, знаменитости никак не удается наладить отношения с родным отцом и братом. Говоря о близких, Казарновская упомянула также мачеху.

«Она подает в суд на меня на выселение из квартиры!» — заявила артистка.

48-летняя Кудрявцева, в свою очередь, поделилась предположением, что спокойно жить родственникам оперной певицы не дает самая обыкновенная зависть. Будучи состоятельной женщиной, Любовь Юрьевна всю жизнь зарабатывала деньги честным трудом и собственным талантом.

Примечательно, что в студии программы «Секрет на миллион» по приглашению продюсеров появился и брат Казарновской. По словам Леры, она была удивлена поведением мужчины, который не стал даже здороваться с родной сестрой.

Родственник оперной певицы настаивал на том, что Любовь едва ли можно назвать бедным человеком. Сама же Кудрявцева подметила, что обратной стороной славы и признания является обычная зависть. Когда члены семьи пытаются «урвать свой кусок от чужого пирога».

По словам Леры, она искренне сочувствует Казарновской. Возлюбленная хоккеиста Игоря Макарова подметила, что отдает себе отчет в том, как много Любовь Юрьевна работала над своим имиджем, совершенствуясь и добиваясь признания публики.

«Я знаю, как много она работает, как нелегко ей достаются деньги», — добавила телеведущая, заверив, что вместо того, чтобы радоваться своей востребованности и славе, оперная певица вынуждена сталкиваться с упреками близких, которых интересует только финансовая сторона вопроса.

Новый выпуск программы «Секрет на миллион» выйдет в эфир НТВ в субботу, 14 марта, в 21:00 мск.