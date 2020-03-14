Красотка в белом: Навка в шифоновом платье «зажгла» на вечеринке у сестры Игоря Крутого

Как известно, у Игоря Крутого большая семья. Он заботится не только о своих детях, но и внуках. У композитора также есть сестра Алла. Накануне она устроила грандиозную вечеринку в честь своего дня рождения. На торжестве собрались все «сливки» российского шоу-бизнеса. Для именинницы пели: Александр Ревва, Олег Газманов, Димаш и другие артисты. А среди гостей оказалась и Татьяна Навка, знаменитая фигуристка.

Вечеринка проходила в огромном зале со сценой, где звезды поздравляли Аллу и исполняли любимые песни. Навка не смогла устоять и пустилась в пляс. Спортсменка предстала в легком шифоновом платье с акцентом на талии и неброским принтом. Белый наряд миди она дополнила массивной золотой цепочкой, локонами и нежным макияжем. Супруга Дмитрия Пескова находила в приподнятом настроении и «зажигала» на танцполе.

Также Татьяна не упустила шанса и пообщалась с подругами. Она тепло дружит с Жасмин. Сделала фото чемпионка и с Лерой Кудрявцевой. Девушки подпевали артистам и не переставая поздравляли именинницу. Поклонники восхитились образом фигуристки. Многие отметили, что она выглядела стильно и по-весеннему. К слову, спортсменке удается угадывать модные тенденции. Недавно она отметилась в трендовой юбке плиссе.

Праздник продлился до самого утра. На вечеринку заглянул даже король российской эстрады Филипп Киркоров. А безудержно танцевал и был в центре внимания — Николай Басков.