«Очень удобно и комфортно»: Шейк прогулялась с дочкой в объемном пуховике и модных джинсах

Ирина Шейк недавно вернулась в Нью-Йорк. Февраль выдался насыщенным для модели, так как ей пришлось отработать в Лондоне, Милане и Париже на Неделях моды. Девушка произвела фурор на показах, на которых выходила на подиум. Ко всему прочему, она успевала повеселиться на вечеринках в компании друзей. Однако для нее командировки означали разлуку с дочерью Леей, которой скоро исполнится три года.

больше по теме Дочку Ирины Шейк запечатлели в алом платье и запачканных колготках на прогулке с мамой Модель попала в объектив папарацци после воссоединения с наследницей.

Недавно Шейк не только воссоединилась с наследницей, но и несколько раз встретилась с Брэдли Купером. Актер приглядывал за девочкой, пока модель была в отъезде. Похоже, что впервые после расставания русская красавица наладила общение с бывшим возлюбленным. А накануне папарацци запечатлели модель на прогулке с дочкой. Она сопровождала девочку на развивающие занятия. Сама Ирина облачилась в джинсы-дудочки с коровьим принтом и объемный черный пуховик. Образ она дополнила массивными кроссовками.

А вот наследницу модель одела не по погоде. Девочка была облачена в летнее платье и ярко-желтые колготки. Также на Лее была плюшевая алая кофта, но ребенок вскоре замерз. Шейк пришлось снять свой пуховик и укрыть им дочку. После конфуза модель спрятала глаза от папарацци за солнцезащитными очками и капюшоном от толстовки.

Поклонники стали критиковать молодую маму. Однако многие оценили ее аутфит. Поделилась своим мнением об образе звезды имиджмейкер-стилист Елена Бестави.

«Идеальный образ для прогулки с ребенком. Все очень удобно и комфортно. При этом стильные джинсы с модным окрасом под шкуру коровы, черные кроссовки, объемный пуховик — замечательно! Любая женщина хочет расслабиться на прогулке с ребенком. Повторюсь, это все очень даже великолепно», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro: Елена Бестави является имиджмейкером-стилистом. Она проводит мастер-классы и создает авторскую бижутерию. Также Елена работала с ведущими на телевидении. Вот уже 10 лет Бестави и благодаря мастер-классам, и «Школе Имиджа и Стиля BestaviStyle» учит составлять рассказы о себе при помощи правильно подобранной одежды и аксессуаров. Она обучает основам создания имиджа, основам колористики, законам визуальной иллюзии и стиля.