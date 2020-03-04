Воссоединение на час: Шейк и Купер пообедали вместе с двухлетней дочерью в Нью-Йорке

Ирина Шейк почти месяц провела в командировках. Модель участвовала в показах в рамках Недели моды в Лондоне, Милане и Париже. Несколько дней назад модель отметилась на шоу Valentino. Девушка очаровала всех не только броскими образами, но и своей фирменной походкой. Накануне модель вернулась домой в Нью-Йорк. Пока она отсутствовала, за дочкой Леей приглядывал Брэдли Купер. Влюбленные расстались в начале лета 2019 года, но лишь недавно подтвердили, что больше не вместе.

Как ранее сообщали СМИ, Шейк удалось договориться с актером о совместной опеке над ребенком. Они договорились, устно без лишней бумажной волокиты. Теперь они по очереди проводят время с наследницей. Как стало известно, накануне модель встретилась с Купером впервые за месяц. Она находилась на фотосессии для Victoria’s Secret, когда экс-возлюбленный пришел туда с дочкой и подождал, пока Ирина освободится. После этого звездные родители вместе пообедали.

«Они казались очень счастливыми. Ирина ворковала с ребенком на своем родном языке», — поделился очевидец с изданием PageSix.

О чем пообщались Шейк и Купер, неизвестно. Не исключено, что они обсудили приближающийся день рождения Леи, которой в конце марта исполнится три года. Обычно в праздники девочка проводит время и с мамой, и с папой. Так было на Хэллоуин. К слову, ранее модель призналась, что причиной расставания с актером стал ее непростой характер.

«Я думаю, в любые хорошие отношения ты приносишь и лучшее, и худшее — просто так устроена наша природа. Два прекрасных человека не обязательно создадут хорошую пару. Я думаю, нам очень повезло пережить то, что было между нами. Жизнь без Б. — это новая почва», — отмечала звезда. Напомним, что в Нью-Йорке гостит мама Шейк Ольга. Она помогает ей воспитывать наследницу. Время от времени папарацци видят их на прогулке вместе.