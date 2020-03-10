«Терминатор»: Шейк примерила объемную косуху из мерцающей кожи

Российская модель Ирина Шейк практически не покидает страниц журнала Vogue. На сей раз звезда отметилась в его британской версии, продемонстрировав актуальный динамичный образ.
В кадре она предстала в total look, надев актуальную косуху oversize с объемными плечами, выполненную из мерцающей белой кожи. К ней Ирина подобрала прямые брюки из того же материала. Завершила образ звезда трендовыми сапогами с прямоугольным мысом.
«Ирина шик», «Вы – богиня», «Роскошная!», «Как необычно, «Ну какая же ты роскошная», «Космос», — выразили свой восторг некоторые поклонники.
Впрочем, нашлись и те, кто не оценил модный стиль Шейк.
«Квадратиш практиш… Нихт гут», «Елки-палки, вы тут как квадрат», «Терминатор», «Ахах, что за ужас на тебе, дорогая?», «Ириш, снимай эту накидку», «Мода такая мода», «Смотрится ужасно», «Нормально одевайся, не позорь меня», — можно увидеть в комментариях официального аккаунта Instagram звезды.