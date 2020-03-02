Элегантный монохром: Шейк в белых брюках-дудочках и тренче отметилась на улицах Парижа

Ирина Шейк погрузилась в работу вскоре после Нового года. Для модели февраль стал очень насыщенным. Она успела блеснуть на показах в Милане и Лондоне. В перерывах между командировками девушка слетала домой, чтобы навестить двухлетнюю дочку Лею. Однако задерживаться в Нью-Йорке звезда не стала. Конец февраля и начало марта она провела в Париже. Там русская красавица приняла участие в двух показах.

Сначала Ирина отметилась на презентации Isabel Marant, а накануне девушка продефилировала в силуэтном платье в рамках шоу Valentino. Модель сменила прическу. Она создала гладкую челку из прядей. Похоже, что такая прическа пришлась модели по вкусу, так как позже папарацци засняли Шейк на улицах Парижа. Она прогуливалась в белоснежном костюме и с «прилизанной челкой», как ее назвали пользователи Сети.

Брюки-дудочки зрительно вытянули силуэт, а тренч в тон придал элегантности. Полусапожки и сумка со змеиным принтом завершили аутфит. Глаза модель спрятала за солнцезащитными очками. Многие поклонники пришли в восторг от ее наряда. Некоторые отметили, что монохромный образ идет Ирине. К слову, в последнее время девушка особенно полюбила наряды, выдержанные в одном цвете.

Напомним, что Шейк больше не скрывает, что рассталась с Брэдли Купером. Модель откровенно призналась, что рвет все связи с людьми, если у них не сложились отношения. При этом они по-прежнему вдвоем заботятся о дочке, но делают это по очереди. Ирина живет вместе с наследницей, но когда уезжает, то за Леей приглядывает Купер. Так происходит и сейчас, когда девушка участвует в Неделе моды.