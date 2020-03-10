Трогательные кадры: Купер зацеловал дочку в алом платье перед встречей с Шейк

Актер больше месяца присматривал за наследницей, пока экс-возлюбленная находилась в командировке.

Ирина Шейк почти весь февраль работала на Неделях моды в Милане, Лондоне и Париже. Девушке приходилось постоянно путешествовать, поэтому за ее двухлетней дочкой Леей приглядывал Брэдли Купер.

Экс-возлюбленный модели отводил девочку на развивающие занятия и прогуливался с ней перед тренировкой в спортзале. Кроха освоила катание на самокате, поэтому актер стал меньше носить ее на руках.

больше по теме Двухлетнюю дочь Купера и Шейк сфотографировали на прогулке в пальто и юбке гофре Голливудский актер присматривает за наследницей, пока модель занята на работе.

А 8 марта папарацци вновь застали Купера с дочкой на прогулке. На этот раз малышка была облачена в алое платье и дутый пуховик. Она была без любимого розового самоката. Как оказалось, в этот день актер встретился с Шейк и перед ей ребенка.

На кадрах, которые попали в Сеть, актер зацеловывает девочку по пути на встречу с моделью. Малышку он нес на руках. В Нью-Йорке потеплело, поэтому сам артист был в брюках и джемпере.

Напомним, Брэдли занят на съемках фильма «Аллея кошмаров», поэтому спешно зашел в ресторан, где увиделся с бывшей возлюбленной. Фотографы успели сфотографировать Шейк, которая с коляской спешила на встречу. Модель выбрала для семейного выхода стильный пиджак с узором «гусиная лапка», коричневые брюки и массивные сапоги. Образ в стиле casual звезда дополнила панамой.

Ранее в этот же день Купер успел сводить Лею на праздник в честь Международного женского дня. Кроха была облачена в платье-пачку и причудливую шапку с цветными помпонами. В руках у нее была сумочка с именем. Многие считают, что эта вечеринка также была в честь скорого дня рождения девочки.