Настоящая роскошь: Анна Нетребко в черном платье со шлейфом предстала на сцене

Анна Нетребко постоянно путешествует. Оперная дива привыкла жить «на чемоданах», так как регулярно гастролирует. По этой причине она живет на две страны. У нее есть квартира в Нью-Йорке, где артистка проводит рождественские каникулы, и жилье в Вене, так как оттуда легко попасть в любую европейскую страну. Недавно она вернулась домой из Бельгии, где выступила на сцене со своим мужем Юсифом Эйвазовым.

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Каждый раз Анна поражает многих поклонников своими роскошными нарядами. Она успела отметиться в пышном шифоновом платье бразильского дизайнера во время поездки в Германию, а потом оперная дива блеснула в белом платье с цветочным принтом. Свой выходной она провела, сажая цветы в новое кашпо. Нетребко также удалось добыть подснежники. А своим поклонникам она показала кадры одного из выступлений, на котором предстала в черном вечернем платье.

Пышный наряд со шлейфом имел корсет и глубокое декольте. Свой образ артистка дополнила роскошным колье с драгоценными камнями. Анна собрала волосы в пучок и сделала яркий макияж. Вокальные данные оперной дивы сразили многих ее фанатов, как и актерское мастерство. А образ звезды в очередной раз привел их в восторг. «Вами невозможно налюбоваться», «Какая стать, какая роскошь», — стали обсуждать увиденное пользователи Сети.

Добавим, что муж Анны Юсиф Эйвазов недавно очень заметно похудел. Ему признался в зависти даже Филипп Киркоров, который тоже старается прийти в форму.