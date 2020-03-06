Крутой объяснил, как Димаш победил Нетребко и Герзмаву на музыкальной премии «Виктория»

Композитор Игорь Крутой объяснил успех 25-летнего поп-певца Димаша. Напомним, что он на национальной музыкальной премии «Виктория» победил в номинации «Вокалист года в классической музыке». Причем он умудрился оставить за спиной таких корифеев оперной музыки, как Анну Нетребко, Ильдара Абдразкова, Хиблу Герзмаву и Аиду Гарифуллину. Многие тогда не поняли, как поп-артист смог опередить оперных исполнителей. Многие по этому поводу шептались за кулисами премии и говорили, что результаты несправедливы.

«Не совсем этично была составлена номинация. Это была ошибка, которая вызвала негатив. Но Димаш не совсем из поп-культуры. У него классическая постановка голоса, он поет и оперный репертуар». Игорь Крутой

Как считает Игорь Крутой, ставить в один ряд Димаша и звезд оперы было не совсем правильно и красиво. В то же время он напомнил, что за Димаша проголосовали академики, а значит, им виднее и спорить в этом вопросе особенно теперь бессмысленно.

Также Игорь Крутой оценил перспективы 11-летнего сына Анны Нетребко Тьяго на оперной сцене. Недавно тот дебютировал на юбилейном концерте композитора в Кремле. Крутой отметил, что все произошло спонтанно. Он побаивался за мальчика, который вышел на сцену с родителями. В итоге же получился эмоциональный номер. Как считает Крутой, у Тьяго есть слух, чувство ритма и голос. Кроме того, у парня отсутствуют какие-то комплексы, что очень важно. Он думает, что Тьяго ждет большое будущее на сцене, сообщают «Известия».