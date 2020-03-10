Анна Нетребко в белом платье с цветочным принтом станцевала с мужем в Бельгии

Анна Нетребко недавно восхитила ярким образом во время выступления в Берлине. Артистка похвасталась шифоновым платьем бразильского дизайнера. Поклонники были сражены красотой 48-летней оперной дивы. Выходные ей удалось провести дома в Вене. Она не скрывает, что не следит за фигурой, поэтому готовит разные вкусности на радость мужу. После уикенда певица вместе с Юсифом Эйвазовым приехала в бельгийский город Льеж, где выступила на сцене театра.

На этот раз Нетребко предстала в белом платье макси со шлейфом и с цветочным принтом. Приталенный наряд звезды с пуговицами подчеркнул фигуру женщины. Волосы она собрала в высокий пучок, а также сделала броский макияж и украсила уши массивными сережками. Юсиф был облачен в смокинг и бабочку. Он не только спел с возлюбленной, но и станцевал с ней медленный танец. Публика одарила пару овациями.

«Спасибо, Льеж! До вас далеко было добраться, но это того стоило! Какая горячая публика! Спасибо!» — написала Анна.

К слову, за время выступления она также сменила наряд на платье-кафтан изумрудного цвета. Поклонники вновь были сражены красотой оперной дивы. «Ну какое счастье видеть и слышать вас!!! В душе какое-то ликование от вашей пары», «Вы так влюблённо, с волнением и гордо смотрите на исполнение друг друга», «Анна, очень красивая у вас пара, очень красивые платья», — прокомментировали пост подписчики.