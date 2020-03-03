«Одно из моих любимых платьев»: Нетребко похвасталась нарядом бразильского дизайнера

Анна Нетребко не перестает поражать поклонников яркими и элегантными образами. И на сцене, и в обычной жизни оперная дива предпочитает быть одетой с иголочки. Именно это она продемонстрировала в Берлине, куда приехала на днях. Сначала артистка отметилась на улице в принтованном пуховике, а затем покорила публику вокальными данными и роскошными нарядами на сцене. К слову, выступила она со своим мужем Юсифом Эйвазовым.

Нетребко приятно удивила зрителей малиновым платьем со шлейфом. Не меньший восторг вызвало ее появление в легком бело-черном платье с рукавами-фонариками. Наряд в пол из летящей ткани подчеркнул стать артистки и ее талию. Волосы звезда собрала в пучок и сделала макияж с акцентом на губы. Ожерелье дополнило образ. «Королева», — многократно прокомментировали фото пользователи Сети.

Как оказалось, этот наряд создал любимый дизайнер Анны — бразильянка Даниелла де Соуза. Оперная дива знакома с ней лично. Она продемонстрировала еще два наряда, которые создала эта женщина. На одном из кадров артистка позирует в зеленой шелковой блузке и брюках клеш. На еще одном фото певица предстала в платье-бюстье кофейного цвета.

«Это одно из моих любимых платьев , создано замечательной молодой и красивой бразильянкой Даниелла де Соуза», — написала Нетребко.

Поклонники выразили свой восторг. «Шикарное платье! А вы, Анна, как всегда великолепны!», «Оно прекрасно Достойное вас!», «У вас свой стиль, вы красавица!», «Обалдеть, какая ты роскошна», «Красота! В певице все должно быть прекрасно: и лицо, и голос, и платье», «Роскошь», — прокомментировали пост подписчики.