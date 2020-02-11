«Дом под стать хозяйке»: Нетребко показала стильный интерьер своей квартиры в Вене

Анна Нетребко гастролирует почти круглый год. Она дает концерты в России, Европе и США. Зачастую артистке приходится на протяжении долгих недель находиться в разъездах, поэтому она нашла выход из ситуации. Оперная дива живет на две страны. У нее есть жилье в Нью-Йорке, где она чаще всего проводит время перед Новым годом, а также в Вене, откуда ей удобно ездить в соседние страны.

Недавно Анна отыграла три спектакля в Баварии, после чего приехала в Вену, где провела 10 дней. Впервые за долгое время оперная дива смогла расслабиться. Она играла с сыном Тьяго, разбирала архивные снимки, на которых запечатлена еще очень стройной в юные годы, а также готовила фирменные блюда для своего мужа Юсифа Эйвазова. Артистка не стала скрывать, что рада была побывать в роли домохозяйки.

Более того, Нетребко показала интерьер своей квартиры. Пол сделан из паркета, а стены почти во всех комнатах выкрашены в белый цвет. Одну из стенок в гостиной артистка покрасила в лазурный оттенок, что освежило комнату. Интерьер сочетал в себе современную мебель и классическую. Мягкий изогнутый диван бирюзового цвета, овальный стол с деревянными стульями, старинный стеклянный шкаф, кресло на красивых ножках с меховым пледом, стилизация под камин, узорчатый ковер — и это не все, что можно увидеть в квартире звезды.

На полках стоят статуэтки и сувениры, а на стенах висят портреты. Даже на ступеньках лестницы можно увидеть картины и игрушки. Множество подсвечников и золотая венецианская маска украсили комнату. «После многих месяцев бесконечных переездов и работы — такое счастье целых 10 дней побыть дома домохозяйкой», — написала Анна. Поклонникам понравился интерьер. Они восхитились количеством разных мелочей, которые создали дома уют. «Очень стильно и уютно», «Анна! Невероятно красивый дом!», «Как у вас чудесно», «Очень уютный дом, вдохновляет…», «Дом под стать своей хозяйке. Яркий, необычный, роскошный!» — прокомментировали пост подписчики.