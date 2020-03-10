Совместный выход: Кейт Миддлтон появилась в алом наряде, а Меган Маркл — в изумрудном

Меган Маркл и принц Гарри вернулись в Британию в начале марта. Это первое совместное появление супругов в Лондоне после «мегзита». Они приехали, чтобы завершить дела и в принять участие в ряде последних официальных выходов в свет. Сначала влюбленные посетили церемонию вручения премии фонда Endeavour Fund, а позже герцогиня Сассекская уже в одиночестве нанесла визит в Королевский театр.

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Накануне 8 Марта Маркл и Гарри порадовали поклонников, появившись на фестивале музыки. Тогда многие пришли в восторг от алого платья в пол герцогини. Однако самым важным стал выход в свет, который состоялся 9 марта. В Великобритании отметили День Содружества наций.

По традиции королевская семья побывала на церковной службе в Вестминстерском аббатстве. Этот выход для принца Гарри и его супруги стал последним в качестве членов королевской семьи.

Для такого случая Меган облачилась в платье миди изумрудного цвета с шарфом Emilia Wickstead. Изысканный образ девушка дополнила шляпкой с вуалью и сумочкой в тон, а также бежевыми лодочками. Муж экс-актрисы предстал в классическом костюме с зеленой подкладкой, которая гармонировала с нарядом супруги.

Вернулись из трехдневного путешествия по Ирландии и принц Уильям с женой Кейт Миддлтон. Они тоже появились на службе в храме. На этот раз супруги появились одними из последних и не сопровождали королеву во время процессии.

Жена будущего короля блеснула в алом приталенном платье-пальто Catherine Walker. В этом наряде она появлялась на публике на Рождество 2018 года. Кейт дополнила наряд элегантной шляпкой, клатчем и лодочками в тон. Образ завершили бриллиантовые серьги с рубинами. А Уильям, в свою очередь, выбрал бордовый галстук в горошек, чтобы совпадать с женой по цветовой гамме.

Некоторые поклонники отметили, что Меган неспроста облачилась в яркий наряд. Они посчитали, что она решила затмить Кэтрин. Другие восхитились образами двух герцогинь и заверили, что они пример элегантности и стиля для британок.