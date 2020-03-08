Новый выход: Меган Маркл в алом платье в пол с принцем Гарри пришла на фестиваль музыки

Меган Маркл и принц Гарри в начале марта вернулись в Британию. Для возлюбленной рыжеволосого принца это первый визит в Лондон после «мегзита». Как известно, супруги решили жить на две страны и сами себя обеспечивать. Уже в 31 марта они будут освобождены от королевских обязанностей, а пока им нужно завершить дела. В первый день в Лондоне они посетили ежегодную церемонию вручения премии фонда Endeavour Fund, а позже герцогиня Сассекская уже в одиночестве нанесла визит в Королевский театр.

И вот 7 марта супруги снова вышли в свет вместе. На этот раз пара присоединилась к гостям и участникам The Mountbatten Festival of Music 2020 в Альберт-холле. Для появления на публике принц Гарри облачился в праздничный фрак черно-карасного цвета и повесил на грудь ордена и медали. Жена оделась с ним в одной цветовой гамме. Маркл блистала в элегантном алом платье в пол с небольшим шлейфом. Наряд подчеркнул ее стройную фигуру.

Платье от Safiyaa она дополнила лодочками в тон от Aquazzura, клатчем от Manolo Blahnik и крупными серьгами от Simone Rocha.Выпрямленные волосы и неброский макияж завершили вечерний look. Публика с теплотой встретила королевских особ. Отметим, что фестиваль военных оркестров Королевской морской пехоты длится три дня. На нем можно услышать традиционные военные марши, увертюры, музыкальные композиции из известных фильмов и мюзиклов.

Поклонники отметили, что супруги выглядят счастливыми. Многие отмечают, что Меган похорошела за последние месяцы. Напомним, что влюбленные вернулись в Британию без сына Арчи, которому нет еще и года. Малыш остался в Канаде с нянями и охраной. У пары очень плотный график. 8 марта Меган примет участие в мероприятии по случаю Международного женского дня, а на следующий день, герцогиня и герцог Сассекские вместе с другими членами британской королевской семьи появятся на праздновании Дня Содружества наций.