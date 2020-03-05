«Счастливые»: Меган Маркл в бирюзовом платье вышла в свет с принцем Гарри в Лондоне

Это первый официальный выход супругов после отказа от королевских обязанностей.

В декабре Меган Маркл уехала в Канаду с сыном Арчи. Она должна была вместе с мужем принцем Гарри провести рождественские каникулы со своими близкими и вернуться в Братанию.

Однако вернулся только внук королевы Елизаветы II. Он тогда неожиданно объявил, что они с супругой отказываются от королевских обязанностей и будут жить на две страны, а также сами зарабатывать на жизнь.

больше по теме Меган Маркл официально выступила против Елизаветы II, лишившей ее королевского бренда Принц Гарри по традиции поддержал свою строптивую супругу.

И вот недавно Меган и Гарри покинули арендованное поместье на канадском острове Ванкувер. 10-месячного сына пара оставила под присмотром нянь и с охраной. Они должны выполнить ряд дел перед тем, как 31 марта официально перестанут нести обязанности старших членов королевской семьи, поэтому отправились в Британию.

В четверг, 5 марта, герцог и герцогиня Сассекские посетили ежегодную церемонию вручения премии фонда Endeavour Fund в Лондоне.

Этот совместный выход в свет стал первым после «мегзита». Для такого случая Маркл облачилась в платье-карандаш бирюзового цвета и туфли-лодочки. Она собрала волосы в аккуратный хвост и сделала яркий макияж с акцентом на губы.

Принц Гарри был в синем костюме и белой рубашке. Он заботливо нес зонт, прикрывая супругу. Влюбленные улыбались, направляясь на мероприятие. Даже дождь не смущал пару.

«Счастливые», «Вот это я понимаю — влюбленные и свободные», «Как приятно смотреть», «Не знаю, правильно они сделали или нет, но улыбки эти стоят много», — стали обсуждать снимки папарацци пользователи Сети.

Добавим: ожидается, что супруги снова появятся на публике 9 марта в День содружества.