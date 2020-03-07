Total white: Меган Маркл в юбке-карандаш и блузке с прозрачными рукавами посетила театр

Три месяца назад Меган Маркл и принц Гарри решили жить без поддержки королевской семьи. Они отказались выполнять свои королевские обязанности, так как решили жить на две страны и сами зарабатывать себе на жизнь. Эта новость удивила не только королеву Елизавету II, но и всех британцев. Однако на днях супруги вернулись в Лондон, так как до конца марта им нужно завершить все дела, связанные с королевским двором.

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5 марта герцог и герцогиня Сассекские посетили ежегодную церемонию вручения премии фонда Endeavour Fund. Несмотря на дождь, супруги выглядели счастливыми. Меган в бирюзовом платье не скрывала улыбки, а принц Гарри заботливо прятал ее от мокрых капель, прикрывая зонтом. А 6 марта избранница рыжеволосого внука королевы появилась на публике без мужа. Маркл внезапно посетила Королевский национальный театр в Лондоне. Примечательно, что о ее визите не было объявлено заранее.

Возлюбленная принца Гарри занималась патронажем этого театра, поэтому продолжает проявлять к нему интерес. Меган познакомилась с новой технологией Immersive Storytelling Studio и сделала фото с голограммой джазовой звезды Нубии Брэндон. Выглядела герцогиня элегантно и сдержанно. Она создала безупречный total white look, облачившись в блузку с прозрачными рукавами-фонариками, которые сейчас находятся на пике популярности, и юбку-карандаш.

Наряд подчеркнул фигуру молодой мамы, а распущенные волосы и неброский макияж подчеркнули ее природную красоту. Поклонники пришли в восторг от ее образа и отметили, что соскучились по Маркл. Напомним, супруги вернулись в Британию без своего сына Арчи. Десятимесячный малыш остался в Канаде под присмотром няни и охраны.