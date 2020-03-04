Британская писательница объяснила причину ненависти людей к Меган Маркл

Британская писательница Хилари Мэнтел объяснила причину негативного отношения подданных Ее Величества к Меган Маркл. Виной всему расизм, уверена Мэнтел.

То, что многие воспринимают супругу принца Гарри в штыки — не секрет для многих. Претензии в адрес герцогини Сассекской звучат регулярно и ее отъезд в Канаду мало что исправил, пишет сайт OA.

больше по теме Сестра Меган Маркл заявила, что герцогиня устраивает козни Кейт Миддлтон Недавно супруга принца Гарри попыталась испортить день рождение герцогине Кембриджской.

Хилари Мэнтел признает, что негативная реакция на Маркл отчасти связана с расизмом.

«Я бы не стала называть ее жертвой, но в выпадах против нее, по-моему, был элемент расизма», — заявила писательница.

Привычка оценивать людей по цвету кожи, по мнению писательницы, лежит гораздо глубже в сознании людей, чем это признается в обществе.

К тому же на протяжении многих веков жены королевского семейства приковывали к себе пристальное внимание британского народа.

«Их воспринимают как общественную собственность, совершенно так же, как и тюдоровских женщин», — цитирует слова Мэнтел сайт argumenti.ru.

Стремление герцогини жить своей жизнь и не зависеть от мнения общества и двора многие воспринимают как личную обиду. На фоне Меган Маркл податливая и мягкая Кейт Миддлтон снискала славу всеобщей любимицы и второй Дианы.

Ранее сайт Радио «КП» рассказывал, что создатели канадского свадебного реалити-шоу «Я согласна, еще разок» пригласили Меган Маркл в наставники для невест. И будет получать она за это 588 долларов в день.