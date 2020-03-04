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Британская писательница объяснила причину ненависти людей к Меган Маркл

Причина всему расизм, уверена Хилари Мэнтел.

Британская писательница объяснила причину ненависти людей к Меган Маркл
Меган Маркл и принц Гарри. Фото: Global Look Press

Британская писательница Хилари Мэнтел объяснила причину негативного отношения подданных Ее Величества к Меган Маркл. Виной всему расизм, уверена Мэнтел.

То, что многие воспринимают супругу принца Гарри в штыки — не секрет для многих.  Претензии в адрес герцогини Сассекской звучат регулярно и ее отъезд в Канаду мало что исправил, пишет сайт OA.

Хилари Мэнтел признает, что негативная реакция на Маркл отчасти связана с расизмом.

«Я бы не стала называть ее жертвой, но в выпадах против нее, по-моему, был элемент расизма», — заявила писательница.

Привычка оценивать людей по цвету кожи, по мнению писательницы, лежит гораздо глубже в сознании людей, чем это признается в обществе.

К тому же на протяжении многих веков жены королевского семейства приковывали к себе пристальное внимание британского народа.

«Их воспринимают как общественную собственность, совершенно так же, как и тюдоровских женщин», — цитирует слова Мэнтел сайт argumenti.ru.

Стремление герцогини жить своей жизнь и не зависеть от мнения общества и двора многие воспринимают как личную обиду. На фоне Меган Маркл податливая и мягкая Кейт Миддлтон снискала славу всеобщей любимицы и второй Дианы. 

Ранее сайт Радио «КП» рассказывал, что создатели канадского свадебного реалити-шоу «Я согласна, еще разок» пригласили Меган Маркл в наставники для невест. И будет получать она за это 588 долларов в день.

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Елизавета IIКейт МиддлтонМеган Маркл
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