«Люблю тебя»: Асмус заявила, что благодарна Вселенной за встречу с Харламовым

Помимо возлюбленной французского бизнесмена Антуана Арно — 38-летней Натальи Водяновой — свой день рождения 28 февраля отмечает также и резидент Comedy Club Гарик Харламов. Юмористу исполнилось 39 лет. По такому случаю к имениннику обратилась его супруга Кристина Асмус. Партнерша Ивана Янковского по фильму Клима Шипенко «Текст» призналась мужу в любви, заявив, что она благодарна Вселенной за встречу с Гариком. Вместе с избранником Кристина воспитывает шестилетнюю дочку Анастасию.

В одном из интервью актриса подметила, что их ребенок практически каждый день, кроме выходных, приходит домой после шести часов вечера. Так, кроха занимается гимнастикой, посещает каток и учится в подготовительном классе. Звездная мама девочки еще не решила, отдаст ли она Анастасию в первый класс в новом учебном году или только в следующем, когда малышка немного подрастет.

больше по теме Асмус облачилась в трендовый свитер пастельного оттенка и брюки с подворотами Возлюбленная Гарика Харламова тщательно следит за своим имиджем и гардеробом.

«С Днем рождения, уникальный человек. Спасибо Вселенной за нашу встречу. Я люблю тебя!!» — обратилась актриса к Гарику.

Юмориста с днем рождения поздравил и 60-летний муж Юлии Проскуряковой. Так, Игорь Николаев уточнил, что там, где появляется Харламов, всегда весело благодаря тому, что бывший участник КВН может поднять настроение каждому.