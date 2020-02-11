«Роскошный отель и шикарный прием»: Асмус отметилась в смокинговом жакете и сабо

Еще Эвелина Хромченко в эфире программы «Модный приговор» на Первом канале напоминала о моде на этот предмет гардероба, заявив, что одежда с мужского плеча окажется на пике популярности

Кристина Асмус поделилась понравившимся кадром из недавней импровизированной фотосессии. Вернувшись в Москву, возлюбленная резидента Comedy Club Гарика Харламова пересмотрела свежие снимки, позволив себе поностальгировать по прошедшему отдыху на Мальдивах. Знаменитость уточнила, что ей оказали просто шикарный прием в роскошном отеле. На курорт актриса из сериала «Интерны» улетела вместе со своей шестилетней дочкой Анастасией. Супруг Кристины из-за плотного съемочного графика был вынужден остаться в Москве.

На личной страничке в Instagram Асмус опубликовала свежее фото, представ в кадре в белом смокинговом жакете и сабо. Еще соведущая Александра Васильева в программе «Модный приговор» на Первом канале напомнила представительницам прекрасного пола о моде на удлиненные пиджаки. Эвелина Хромченко уточнила, что эта трендовая вещь с мужского плеча будет пользоваться популярностью. Она также подметила, что вечная инвестиция в смокинг станет прекрасным вложением денег. Так как брючная версия этого наряда совершенно незаменима в вечернем неформальном гардеробе.

«Я уже четыре дня в Москве. Сижу сейчас слегка за другим столиком в гримерной. И с теплотой вспоминаю неделю на Мальдивах!! Спасибо роскошному отелю за шикарный прием», — отметила Асмус.

В недавнем интервью супруга Гарика Харламова уточнила, что ее шестилетняя дочка каждый день, не считая выходных, приходит домой в шесть часов вечера. Девочка занимается гимнастикой, посещает каток и учится в подготовительном классе. Особенно Анастасии нравится устраивать со звездной мамой домашние кинопросмотры с попкорном.