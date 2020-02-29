«Какой же ты бриллиант!»: Глюкоза нежно поздравила Харламова с днем рождения

Певица Глюкоза в Instagram разместила снимок, на котором она в обществе своего друга, юмориста Гарика Харламова. Как известно, исполнительница в хороших отношениях с мужем актрисы Кристины Асмус.

«Какой же ты бриллиант! С днем рождения! Спасибо, что всю страну спасаешь от депрессии, смешишь каждый день, поддерживаешь всех нас и так любишь то, чем занят! Здоровья, кайфа во всем и благополучия твоей прекрасной семье!» Глюкоза

Отметим, что Кристина Асмус, которая в 2014 году родила Гарику Харламову дочь, вторая жена резидента «Камеди Клаб». Ранее он состоял в браке с Юлией Лещенко. Девушка работала менеджером одного из ночных клубов Москвы. Детей в этом браке юмориста не было.

Кстати, поздравление от Глюкозы вовсе не случайно. В прошлом году Гарик Харламов снялся в клипе популярной исполнительницы «Танцевач». Интересно, что юморист — страстный болельщик футбольного клуба ЦСКА. Его часто можно увидеть на встречах этой команды.