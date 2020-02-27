«Очень свежо»: Рената Литвинова в пальто светло-серого цвета восхитила стилиста

Рената Литвинова всегда отличалась особым чувством стиля. Актриса любит носить ретро прически и облачаться в женственные наряды. В свои 53 года женщина выглядит молодо и обладает точеной фигурой. Это позволяет ей облачаться в любые наряды от платьев в пол до костюмов и кожаных ботфорт до бедра. Не боится артистка носить и мешковатую одежду. Очень часто она бывает в Париже, но последние недели звезда с дочкой Ульяной провела в Москве.

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Так как погода перед началом весны капризная, Рената сменила плюшевую шубу на пальто. Ранее она отметилась на прогулке в черном коротком пальто, которое сочетала с легким платьем.

Но на новом фото актриса предстала в более весеннем образе. Она облачилась в белую рубашку и брюки, которые сочетала с лаконичным пальто пастельного светло-серого цвета. Мокрая укладкая и яркий макияж сделали образ более выразительным.

Многие поклонники восхитились аутфитом звезды. Некоторые отметили, что Литвинова поражает их своей необычной красотой. А для портала Teleprogramma.pro оценила look актрисы имидж-стилист Ольга Трофимова.

«Абсолютно графичная укладка в стиле ретро, алые губы — ее визитная карточка. Совершенно спокойный образ, правильные линии. Архитектура образа соблюдена в правильных пропорциях и цветовой гамме. Все очень свежо, уместно — по-ренатовски», — отметила эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Ольга Трофимова – профессиональный имидж-стилист, персональный стилист, шоппер, преподаватель учебного центра «Бьюти Поинт», опыт работы – свыше 10 лет.