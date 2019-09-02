Звездный стиль

«Этого нет ни у кого!»: Литвинова поддержала тренд на шубу-«чебурашку»

Актриса примерила наряд из искусственного меха в Париже.

«Этого нет ни у кого!»: Литвинова поддержала тренд на шубу-«чебурашку»
Рената Литвинова. фото: globallookpress.com

Рената Литвинова является известной модницей. Актриса обладает своим непревзойденным чувством стиля. Она любит создавать ретро-образы, а также не боится показаться смешной. В конце лета артистка успела отметиться как в резиновых сапогах, так и в ярком сарафане. Сейчас она отдыхает во Франции, где уже успела покататься в купальнике на яхте и погулять по Парижу. Похоже, что звезда кино решила подготовиться к зиме.

Во время очередной прогулки по самому романтичному городу в мире Рената заглянула в магазин и примерила шубу из искусственного меха, которую называют «чебурашкой». В этом году она стала очень популярна. Среди западных звезд шубу из искусственного меха уже надевали Эмили Ратаковски и Хейли Болдуин. Последовали их примеру Влад Лисовец и Елена Яковлева. Поддержала модный тренд теперь и Литвинова.

На новом фото она позировала в шубе бирюзового цвета. Он идеально дополнил ее образ. «Этого нет ни у кого!» — заявила актриса.

Поклонники отметили, что 52-летней знаменитости к лицу любые наряды. «Господи! Вот вам все идет! Это дар какой-то!», «Тот самый синий? А нет, бирюзовый!? Из „Дьявол носит Prada“», «Хорошо, что бренды переходят на искусственный мех. Цвет шикарный», «Была и у меня такая в юности», — прокомментировали пост подписчики. Отметим, что Рената часто бывает в Париже. Именно там окончила школу Ecole Jeannine Manuel ее дочка Ульяна. Продолжать обучение девушка, скорее всего, теперь будет в Англии.

А вам понравилась новая шуба Литвиновой?

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Звездный стильмода и стильМодные трендыРената Литвинова

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«Этого нет ни у кого!»: Литвинова поддержала тренд на шубу-«чебурашку»
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