«Похожа на бабушку!»: Литвинова с гордостью представила дочь и маму

Рената Литвинова решила познакомить своих поклонников с ближайшими родственниками. Маме актрисы Алисе Михайловне 23 февраля исполнилось 77 лет. Она всю жизнь проработала врачом-хирургом.

Мама воспитывала Ренату одна, разойдясь с мужем Муратом Вергазовым, когда дочери был всего годик. Женщина много работала, поэтому Литвинова росла самостоятельной. В одиночестве она часто фантазировала. Возможно, именно тогда у нее развились творческие способности.

«Мамочка, любимая и самая красивая, будь всегда!» — написала звезда в своем блоге, опубликовав пару архивных снимков.

Также актриса разместила в Instagram фото с 18-летней дочерью.

«Ульяна похожа на бабушку!» — тут же заметили фолловеры.

Впрочем, часть подписчиков сочла, что все-таки на Алису Михайловну больше похожа Рената.