«Похожа на бабушку!»: Литвинова с гордостью представила дочь и маму

Рената Литвинова решила познакомить своих поклонников с ближайшими родственниками. Маме актрисы Алисе Михайловне 23 февраля исполнилось 77 лет. Она всю жизнь проработала врачом-хирургом.
Мама воспитывала Ренату одна, разойдясь с мужем Муратом Вергазовым, когда дочери был всего годик. Женщина много работала, поэтому Литвинова росла самостоятельной. В одиночестве она часто фантазировала. Возможно, именно тогда у нее развились творческие способности.
«Мамочка, любимая и самая красивая, будь всегда!» — написала звезда в своем блоге, опубликовав пару архивных снимков.
Также актриса разместила в Instagram фото с 18-летней дочерью.
«Ульяна похожа на бабушку!» — тут же заметили фолловеры.
Впрочем, часть подписчиков сочла, что все-таки на Алису Михайловну больше похожа Рената.