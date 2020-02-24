Рената Литвинова в пальто и платье в цветочек отметилась на прогулке с 18-летней дочкой

Рената Литвинова всегда обладала утонченным чувством стиля. Ретро прическа и элегантные наряды, будто из другой эпохи, подчеркивают женственной актрисы. У звезды есть дочь Ульяна от брака с бизнесменом Леонидом Добровским. Поклонники отмечают, что девушка выросла очень похожей на мать. Однако на днях артистка показала архивные фото, благодаря которым многие поняли, что наследница Ренаты также похожа и на свою бабушку.

Маме актрисы Алисе Михайловне 23 февраля исполнилось 77 лет. Она всю жизнь проработала врачом-хирургом. В этот день Литвинова отправилась прогуляться с 18-летней наследницей и устроила шоппинг. Они выбрали подарки для бабушки. На живых снимках, которые опубликовала артистка, она запечатлена в платье с цветочным принтом и черном пальто. Женщина бежала по улице с улыбкой на лице, а дочка пыталась за ней поспеть.

По всей видимости, весь день Литвинова провела с наследницей. На снимках она выглядит счастливой. Ульяна была одета подстать маме, только она выбрала объемную куртку.

Поклонники пришли в восторг от трогательных кадров. Они восхитились теплыми отношениями мамы и дочки. «Весёлые девчонки, хорошие подруги», «Счастливые», «Я так по-хорошему завидую, как вы, мама и дочь, тусите вместе», «Какие! Счастье сквозит через фото», «Девчонки… Вы такие озорные», — прокомментировали пост подписчики. Напомним, что Рената в январе отметила день рождения. В праздничный день ее сбила машины, но, к счастью, артистка не получила серьезных травм.