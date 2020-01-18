Ретро-стиль в моде: Ходченкова, Собчак и Литвинова уже поддержали этот тренд

Какие детали превращают обыденный гардероб в стильный винтаж? Рассмотрим на примере звезд и с комментариями имиджмейкера Ларисы Тимиряевой.

Если вы давно не разбирали свой шкаф, самое время заглянуть в него. Наверняка на дальних полках у вас завалялось что-то винтажное. В стиле ретро у вас всегда будет возможность выделиться из толпы и, как это ни странно, прослыть модницей.

«Новое – это хорошо забытое старое. Из сезона в сезон ретро-стиль в современной интерпретации возвращается к нам в качестве того или иного модного тренда. Внедрение ретро-стиля в гардероб современной женщины помогает ей создавать более женственные, романтические, утонченные, даже изысканные образы», — сказала стилист-имджмейкер Лариса Тимиряева в интервью Teleprogramma.pro.

Эксперт объяснила, какие направления ретро-стиля сегодня особенно актуальны. И какие винтажные детали способны сделать ваш образ неподражаемым.

«Виртуозно с помощью ретро создает свой фирменный стиль неподражаемая Рената Литвинова. Она — эталон винтажно-богемного стиля. Ее манеры, голос, жестикуляция, грациозность, — все неспешно, в ритме того времени. Алая помада, стрелки, волосы, уложенные волной в духе 40-х, усиливают образ дамы не от мира сего. Мало кому удается так ярко блистать в черном цвете, как ей».

«Главный плюс ретро-стиля – это его способность помогать вечно спешащей современной женщине выглядеть женственно. А женственность в тренде не первый сезон и только укрепляет свои позиции на модном пьедестале. Недаром стали вновь актуальны акцент на талии и баска. Кружево все популярнее и популярнее из сезона в сезон».

«Широкие брюки с завышенной талией, так модные сейчас, пришли к нам из 40-х годов. А носить мужской костюм с широкими брюками в стиле Кэтрин Хепберн – особый шик. Мужской пиджак, широкие брюки, жилет, галстук она носила с такой легкостью и непоколебимой уверенностью в себе. Одежда была сшита одновременно по фигуре, но слегка свободно, что еще больше подчеркивало ее хрупкость. Вещи в мужском стиле она всегда носила в сочетании с женственными аксессуарами или украшениями. Посмотрите насколько похож на ее стиль образ Светланы Ходченковой».

«Женственные расклешенные юбки А-силуэта, юбка-колокол длины миди тоже относятся к ретро-стилю, в моде как в осенне-зимнем сезоне, так и переходят в весенне-летний сезон-2020».

«Еще один модный аксессуар, предмет ретро-стиля, который никогда не выходит из моды и уже стал элементом классики – это бант, причем, в любой его интерпретации».

«Возвращение в моду жемчуга еще в 2019-м году переходит модным трендом в 2020-й год, но в современной подаче. Модный тренд на многослойность как раз подразумевает ношение одновременно несколько нитей бус в совокупности с несколькими слоями цепей разных длин и размеров. Объемные серьги, состоящие из нанизанных на них жемчужин, заколки из жемчуга. Жемчуг всегда ассоциируется с ретро-стилем, но современная подача демонстрирует, что жемчуг живет в настоящем времени».

«Еще один модный декор 2020-го года, заимствованный из ретро-стиля, это перья. Они усиливают женственность, хрупкость, нежность женщины. Любому образу, даже самому будничному, они придают шик, поскольку являются атрибутом гламура и ассоциируются с праздником».

«Шляпы снова вернулись в моду. В прошлом году на передний план вышла чалма, а в 2020-м, однозначно, достойна внимания модниц шляпка-клош, украшенная лентами, бантами, декоративными цветами. Эта ретро-шляпка добавит женственности и романтизма вашему зимнему или весеннему образу. Особенно в моде шляпки черного, бежевого, коричневого цветов. Вообще шоколадно-карамельное цветовое сочетание остается в моде».

Справка Teleprogramma.pro

Лариса Тимиряева – стилист-имиджмейкер, профессионально и с легкостью определяет персональный стиль, разбирает и анализирует гардероб. Помогает сориентироваться в модных тенденциях, занимается шопинг-сопровождением.

Закончила Международную школу имиджелогии Art in Style, Институт репутационных технологий «Арт & Имидж», Московский институт по повышению квалификации и профессиональной переподготовке специалистов по специальности «Психология. Управление конфликтами».