Анастасия Решетова в топе и джинсах с высокой талией похвасталась фигурой после родов

Анастасия Решетова в октябре прошлого года впервые стала мамой. Девушка подарила сына Ратмира своему возлюбленному Тимати. Она предпочла рожать в России, в отличие от многих звезд. Первым на руки ребенка взял рэпер, а потом его мама — Симона Юнусова. Уже позже познакомилась с братом пятилетняя Алиса — дочь Тимати от прошлых отношений. Влюбленные успели сводить наследника к океану, а теперь регулярно занимаются с ним в бассейне плаванием.

Решетова первое время не могла заниматься спортом, хотя очень об этом мечтала. Потом она решила отказаться от диет, так как кормит сына грудью. Она решила на год забыть о всех планах по похудению. Девушка лишь ходит на массаж и иногда занимается серфингом. Поклонники заметили, что за четыре месяца возлюбленная Тимати постройнела. Накануне она показала, как выглядит в облегающем топе и джинсах с высокой талией.

Казалось, что Анастасия вернулась в прежнюю форму. Она восхитила своих поклонников. Для сравнения модель показала, как выглядела на последнем сроке беременности. Она призналась, что прямо в роддоме лакомилась картошкой с разной начинкой.

«Не верится, что 4 месяца назад я была такой пузатой и ела «Крошку картошку» в роддоме. Это буквально за день до родов. Как же я мечтала уже поскорее родить», — поделилась Решетова.

На новых фото она продемонстрировала осиную талию и худые ноги. «Как будто и не было ничего», — заметили пользователи Сети. Напомним, что звездные родители больше не скрывают лицо сына. А на днях с ним провела время маленькая Алиса. Они нисколько не ревнует к брату. Даже наоборот, девочке нравится с ним играть и общаться.