«Непередаваемые ощущения»: Решетова похвасталась достижениями подросшего сына

Возлюбленная Тимати призналась, что сначала с ребенком занималась плаванием бабушка, а теперь Ратмира уже обучает то мама, то профессионал.

Анастасия Решетова и Тимати все чаще делятся совместными снимками и рассказывают о своей жизни. В прошлом году у них родился общий ребенок — сын Ратмир. Это еще больше сплотило семью. От прошлых отношений у рэпера есть дочка Алиса. Она еще в роддоме познакомилась с братиком. А вот мама девочки Алена Шишкова по неизвестным причинам больше не появляется в доме артиста.

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Тем временем Решетова не только научилась заботиться о ребенке, но и стала учить его плавать. Четырехмесячный малыш сначала плескался в океане под надзором своей бабушки Симоны Юнусовой. Теперь родители наняли профессионального тренера для ежедневных занятий. Накануне возлюбленная Тимати похвасталась достижениями наследника. По словам Анастасии, мальчик родился таким, как она хотела, и даже под тем знаком зодиака, который ей больше всего нравится.

«Чудо, не иначе!», — заверила девушка.

Также Решетова показала, как занимается в бассейне с сыном. На кадрах малыш почти сам плавает под водой и на спине. Тренер и мама лишь поддерживают ему голову. Видно, что ребенку нравится, так как он улыбается и смеется.

«Если честно, видеть какой прогресс случился в сравнении с началом и его улыбку во время занятий -это непередаваемые ощущения», — поделилась модель. «А я ещё я уверена, что в будущем он скажет спасибо за то, что ему не давали расслабляться с первых месяцев жизни», — добавила она.

Некоторые поклонники пришли в восторг от трогательных кадров. Многие отметили, что Анастасия прекрасная мама.

«Какой сладкий», «Плавает лучше меня», «Настя, ты умничка! Отличная мамочка досталась Ратмиру», «Взгляд папин», «Какой хорошенький», «Даже не представляю, как можно научить таких малюток! Прелесть!», — прокомментировали пост подписчики.