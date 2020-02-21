«Будет нравиться девочкам»: Решетова аргументировала выбор имени для маленького Ратмира

Второй ребенок Тимати появился на свет в октябре 2019 года.

Модель Анастасия Решетова объяснила, почему решила назвать общего с Тимати сына Ратмиром.

Ранее хорошо знакомые с биографией рэпера поклонники были уверены: мальчик получил такое необычное имя в честь погибшего в автомобильной аварии участника «Фабрики Звезд – 4» и близкого друга Юнусова Ратмира Шишкова.

Девушка объяснила: близость ее неофициального супруга с Шишковым тоже сыграла роль, однако, это далеко не главный фактор.

Так, Анастасия рассказала, что выбирая имя, учитывала его созвучие с отчеством и фамилией отца ребенка. Решетова подчеркнула: она не является приверженкой редких имен, но для нее было важно, чтобы имя сына было звучным и сильным. Понравилось ей и значение: Ратмир – «воин мира».

«Ну и конечно, я, как человек дальновидный, сразу представляла как его будут называть друзья в компании, комфортное ли это имя в целом для произношения. Также подумала о том, будет ли нравиться это имя девочкам», — поведала она.

Настя подметила: сразу после появления наследника на свет они с Тимати выбирали между двумя именами – Ратмиром и Тимуром. Позже второй вариант отпал сам собой – он создавал путаницу (настоящее имя рэпера – Тимур). Сейчас Решетова нисколько не жалеет, ведь ее сын растет счастливым и сильным.