«У нас все друг друга любят»: Решетова показала подросшего сына Тимати в домашней обстановке

Анастасия Решетова впервые стала мамой всего четыре месяца назад. Она подарила своему возлюбленному Тимати сына Ратмира. Модель не стала уезжать за границу, как это стало модно среди звезд, а выбрала клинику в Москве. Рэпер присутствовал при родах и первым взял на руки ребенка. Сейчас кроха уже окреп. Он успел побывать у океана. Теперь бабушка вместе с мамой занимаются с ним плаванием в бассейне.

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Стоит отметить, что Решетова уже привыкла к новой роли матери. Недавно влюбленные показали лицо наследника. На кого больше похож малыш, никто пока точно сказать не может. Ранее многие переживали, как ребенок будет расти в квартире с четырьмя котами крупной породы. Накануне Анастасия опубликовала домашние кадры, на которых Ратмир лежит среди домашних питомцев.

«У нас все друг друга любят», — заверила избранница Тимати.

Более того, Решетова ответила на вопросы поклонников. Она рассказала, что мечтала о мальчике, а также хочет второго ребенка, но не в ближайшее время. По ее словам, пол будущего малыша ей уже не важен. Также модель призналась, что Ратмир привык к рукам обоих родителей. На одном из снимков Тимати держит в крепких объятиях сына.

«Он правда мини-мужичок. Его так многие называют», — поделилась Анастасия.

К слову, она не оставляет ребенка без присмотра. А когда кто-то из котов пытается лапой дотронуться до малыша, то девушка грозно предупреждает питомца, что так лучше не делать. Пятнистая кошка Багира особенно много внимания уделят новому члену семьи.