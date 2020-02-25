Редкие кадры: дочь Шишковой и Тимати пообщалась с четырехмесячным братом

Анастасия Решетова уже почти пять лет состоит в отношениях с Тимати. В октябре 2019 года она родила долгожданного первенца — сына Ратмира. Девушка предпочла, чтобы наследник появился в России.

На родах присутствовал не только отец ребенка, но и его бабушка Симона Юнусова. Спустя несколько дней познакомилась с братиком пятилетняя Алиса — дочь Тимати от прошлых отношений с Аленой Шишковой. Примечательно, что саму бывшую пассию рэпер не пригласил познакомиться с новым членом семьи.

Отметим, что Решетова учит сына плавать. Она регулярно публикует трогательные снимки с малышом. Тимати тоже души не чает в наследнике. Поклонники даже стали подозревать, что рэпер теперь меньше времени уделяет дочке.

За девочкой приглядывает мама, а также воспитывает ее бабушка. Симона рассказывает о достижениях внучки в соцсетях. А накануне она поделилась новыми снимками, где Алиса запечатлена с братом. Оказалось, что она с ним провела выходные.

Сначала дочь музыканта и модели побывала на детском празднике. Она повеселилась на торжестве и прокатилась на автокорте вместе со своим дядей Артемом. Уже после этого девочка побывала в бассейне, где вместе с инструктором позанималась плаванием с четырехлетним братом Ратмиром. Они поплескались в воде и даже пообщались. Бабушке удалось запечатлеть, как Алиса держит на руках мальчика и что-то ему рассказывает.

«Выходные — это маленькая жизнь!», — написала Юнусова.

Многие поклонники отметили, что Ратмир очень быстро растет. «Такая Алиса у вас классная!», «Ратмир Такой взрослый, хотя вот недавно родился!», «Ратмирчик, такой крепыш… Алиса красотулечка», «Братик скоро уже догонит и перегонит Алису», «Молодец Алиса уже с мелким возится», — прокомментировали пост подписчики.