Повседневный образ: Нетребко в клетчатой куртке прогулялась с подругами по Вене

Оперная дива провела выходной в приятной компании. Она побывала в ресторане, где для нее приготовил угощение собственный сын.

Анна Нетребко постоянно находится в разъездах. Певица дает гастроли по всему миру, поэтому у нее есть два жилья для удобства — квартира в Нью-Йорке и в Вене.

Именно в Австрии ей довелось оказаться в феврале. Несколько недель артистка провела в роли домохозяйки, чему несказанно была рада. Лишь накануне она вышла в свет, чтобы поддержать мужа Юсифа Эйвазова, который удостоился престижной премии.

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Для многих поклонников Нетребко уже стала иконой стиля. Она блистает в ярких образа не только на сцене, но и в обычной жизни. Ранее артистка отметилась в трендовой эко-шубе и винтажном платье. А для очередной прогулки звезда облачилась в любимые черные брюки с лампасами и неоновые кроссовки. Образ завершила теплая клетчатая куртка молочного цвета и шапка в тон. Белая сумка через плечо дополнила образ.

В таком наряде Анна прогулялась в подругами по городу и насладилась теплой погодой. Она также заглянула в любимый ресторан, где ее 11-летий сын иногда помогает мыть посуду за небольшой гонорар. На этот раз Тьяго позволили самостоятельно приготовить пиццу. Он мастерски разложил на тесте колбасу, сыр и другие ингредиенты, а потом запек блюдо в печи.

Многие подписчики восхитились не только способностями мальчика. Они вновь одарили Нетребко комплиментами, так как обожают ее образы. К слову, скоро оперная дива снова отправится на гастроли. Ближайшее выступление у нее запланировано в Гамбурге, а потом она отправится в Берл и Тоскану.