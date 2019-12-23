«Ярко и модно»: Нетребко в плюшевой голубой шубе впечатлила стилиста

Анна Нетребко, как известно, живет на две страны. У нее есть уютное жилье в Вене и квартира в Нью-Йорке. Уже по традиции, ближе к католическому Рождеству она приезжает в США с семьей, чтобы увидеть красивый город, украшенный к праздникам, и выступить для поклонников. Накануне у нее выдался выходной. Оперная дива прогулялась по Центральному парку с мужем Юсифом Эйвазовым и сыном Тьяго.

Для многих поклонников Анна стала эталоном стиля. Она каждый раз подбирает себе яркие образы не только для сцены, но и для обычной жизни. Вот и на этот раз артистка всех поразила, облачившись в цветные штаны с новогодним принтом, голубую плюшевую шубу и серебристую шапку с пайетками в тон ботинкам. Мягкие белоснежные варежки завершили зимний образ. Не менее стильно выглядел ее муж в алом пуховике и джинсах с принтом.

К слову, влюбленные даже посидели на скамейке, которую в прошлом году Юсиф подарил своей супруге. На ней красуется табличка с именем и фамилией Нетребко. «После целого месяца тяжелой и ответственной работы для нас обоих — мы снова вместе — с любимыми не расставайтесь», — написала оперная певица.

Поклонники пришли в восторг от ее наряда. Звезда даже была вынуждена признаться, что все наряды подбирает сама без помощи профессионалов. Лариса Тимиряева, стилист-имиджмейкер, оценила образ знаменитости специально для портала Teleprogramma.pro.

«Пример того, как выглядеть ярко и модно в серые пасмурные будни. Образ в стиле кэжуал шик. Праздник в буднях. Безупречно все подобрано. Главное правило применения блеска в повседневной жизни, не перегрузить образ. Грамотное и модное сочетание вместе блеска и матовых фактур. Лаконичный крой шубки и шапочки. Сочетание голубого цвета с серебром в портретной зоне выигрышно подсвечивают лицо Анны, визуально его омолаживая. Шубки из искусственного меха один из главных трендов наступившей зимы. Аксессуарная группа в едином цвете и едином стиле. Все настолько грамотно и стильно, не придраться. Этот образ Анне очень идет», — высказала она свое мнение.

Справка Teleprogramma.pro: Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. В качестве главных направлений своей профессиональной деятельности указывает работу по определению персонального стиля, шопинг-сопровождение и ориентирование в применении модных тенденций в персональном стиле клиента.

Тимиряева окончила Международную школу имиджелогии Art in Style по направлению Имиджелогия. Преподаватель имиджелогии в Институте репутационных технологий «Арт & Имидж».