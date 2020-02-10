«Искусница»: Нетребко показала, какими «вкусностями» балует мужа после работы

Оперная дива очень любит готовить, поэтому не пожалела времени, чтобы порадовать возлюбленного.

Анна Нетребко утверждает, что не собирается худеть. Оперная дива уверена, что вес определенным образом сказывается на голосовых связках. При этом артистка подбирает настолько стильные и яркие образы, что выглядит эффектно. Поклонники не перестают восхищаться нарядами знаменитости. Сейчас звезда находится в Вене со своим сыном Тьяго. Свободное время она посвящает ребенку и любимому занятию — готовке.

Так перед возращением мужа Юсифа Эйвазова оперная певица решила продемонстрировать свои кулинарные способности. Она приготовила одно из своих фирменных блюд, чтобы побаловать супруга. Результат своих стараний она показа в соцсети.

«Любимый муж возвращается домой после работы! Филе индейки слегка маринованное в сливочно-винном(белое) соусе с тмином, тумериком луком, и другими приправами. Потом все выпекаем в духовке минут 30, и в последние 10 −15 ещё минут добавляем зелёную капусту, чеснок и тертую морковку», — поделилась рецептом Нетребко.

Поклонники восхитились тому, какая артистка хорошая хозяйка и жена. Одна из подписчиц поинтересовалась, где Анна берет такие рецепты. Я их придумываю из того что есть, а потом забываю«, — призналась звезда. «Вкуснятина какая», «Везёт же некоторым мужьям…», «Очень аппетитно», «Анна — искусница», «Боже мой, какое великолепие! Капуста прямо ювелирная», — прокомментировали пост подписчики. Напомним, что в прошлом году муж Нетребко феноменально похудел. Он утверждал, что не намерен останавливаться на достигнутом.