Уикенд на кухне: Нетребко приготовила для Эйвазова кролика в сметанном соусе

48-летняя Анна Нетребко не скрывает: ей нравится баловать домашних вкусными и полезными блюдами. В отличие от Веры Брежневой, которая в недавнем интервью заявила, что старается не подходить к плите, возлюбленная Юсифа Эйвазова не только самолично готовит для мужа и сына, но и экспериментирует с рецептами.

В свой уикенд вместо похода в ресторан или бар, исполнительница вооружилась поваренной книгой, заранее посетив продуктовые магазины и закупившись всеми необходимыми продовольственными товарами. Так, на ночь Анна замариновала филе кролика в белом вине с чесноком и приправами. Приступив к приготовлению блюда на следующий день, Нетребко поджарила шпинат на сковородке, потом им же начинила кусочки мяса.

«Кролик, фаршированный шпинатом в сметанном соусе!! Ну, в общем все ясно: кролика маринуем на ночь в белом вине с чесноком и приправами. Шпинат чуть поджарить на сковороде, потом им же начинить кусочки кролика. В чугунной сковороде чуть поджарить, а потом тушить минут 30. Последние 10 минут добавить сметану и чеснок», — отметила Анна.

В одном из интервью оперная дива призналась, что она довольно долго не думала о появлении детей. Сейчас Нетребко воспитывает одиннадцатилетнего сына Тьяго. По словам певицы, к подобной мысли — стать матерью, она пришла только после 35 лет. Девушке захотелось завести семью, родить ребенка. С появлением первенца Анна едва находила время на себя: карьера, выступления, гастроли, нуждающийся в опеке и внимание малыш — требовали от артистки полной сосредоточенности. На выручку к знаменитости пришли близкие и опытные няни.