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Уикенд на кухне: Нетребко приготовила для Эйвазова кролика в сметанном соусе

Оперная певица поделилась с поклонники новым рецептом.

Уикенд на кухне: Нетребко приготовила для Эйвазова кролика в сметанном соусе
Анна Нетребко (Фото: Instagram.com/anna_netrebko_yusi_tiago)

48-летняя Анна Нетребко не скрывает: ей нравится баловать домашних вкусными и полезными блюдами. В отличие от Веры Брежневой, которая в недавнем интервью заявила, что старается не подходить к плите, возлюбленная Юсифа Эйвазова не только самолично готовит для мужа и сына, но и экспериментирует с рецептами.

В свой уикенд вместо похода в ресторан или бар, исполнительница вооружилась поваренной книгой, заранее посетив продуктовые магазины и закупившись всеми необходимыми продовольственными товарами. Так, на ночь Анна замариновала филе кролика в белом вине с чесноком и приправами. Приступив к приготовлению блюда на следующий день, Нетребко поджарила шпинат на сковородке, потом им же начинила кусочки мяса.

Оперная певица Анна нетребко приготовила для мужа кролика
Анна Нетребко побаловала мужа блюдом собственного приготовления (Фото: Instagram.com/anna_netrebko_yusi_tiago)

«Кролик, фаршированный шпинатом в сметанном соусе!! Ну, в общем все ясно: кролика маринуем на ночь в белом вине с чесноком и приправами. Шпинат чуть поджарить на сковороде, потом им же начинить кусочки кролика. В чугунной сковороде чуть поджарить, а потом тушить минут 30. Последние 10 минут добавить сметану и чеснок», — отметила Анна.

В одном из интервью оперная дива призналась, что она довольно долго не думала о появлении детей. Сейчас Нетребко воспитывает одиннадцатилетнего сына Тьяго. По словам певицы, к подобной мысли — стать матерью, она пришла только после 35 лет. Девушке захотелось завести семью, родить ребенка. С появлением первенца Анна едва находила время на себя: карьера, выступления, гастроли, нуждающийся в опеке и внимание малыш — требовали от артистки полной сосредоточенности. На выручку к знаменитости пришли близкие и опытные няни.

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